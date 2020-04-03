Prosinecki tesiste

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve ekibi koronavirüs sebebiyle tesislerde kalıyor.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve ekibi koronavirüs sebebiyle tesislerde kalıyor. Futbolcular aileleri ile birlikte evlerinde antrenman yaparken, teknik heyet ise kulüp tesislerinde çalışıyor. Hırvat hoca ülkesine gitmek istememişti.

DİĞER