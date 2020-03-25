25 Mart 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor’u yabancılar sırtlıyor

Kayserispor’u yabancılar sırtlıyor
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.03.2020

’un 'de attığı 28 golün 22 golünü yabancı oyuncular kaydetti.

, bu sezon yabancı futbolcuları ile neticeye gidiyor. Geride kalan 26 maçta rakip filelere 28 gol atan Sarı Kırmızılı takımda gol dağılımında yabancı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. 28 golün 22'sini yabancı oyuncular kaydetti.
Takımın en golcü futbolcusu 8 golle Brezilyalı Pedro Henrique olurken, 4 golle Ukraynalı Artem Kravets ve 3'er golle Bernard Mensah, Muris Mesanovic oldu. Bu isimleri 1'er golle Emre Demir, Cristian Sapunaru, Ömer Uzun takip ediyor. takımdan ayrılan 3 gol, 2 gol, Benoit Poluain 1 gol atarken Konyaspor'dan Levan Shengelia da kendi kalesine gol atan isim oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 28 golünü atan isimler şunlar:

Pedro Henrique: 8 gol
Artem Kravets: 4 gol
Bernard Mensah: 3 gol
Muris Mesanovic: 3 gol
Umut Bulut: 3 gol
Emmanuel Adebayor: 2 gol
Benoit Poulain: 1 gol
Emre Demir: 1 gol
Cristian Sapunaru: 1 gol
Ömer Uzun: 1 gol
Levan Shengelia: 1 gol (kendi kalesine)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Gustavo oğluyla idman yapıyor Gustavo oğluyla idman yapıyor
Minik futbolculardan 'Evde Kal' çağrısı Minik futbolculardan 'Evde Kal' çağrısı
Kayserispor'da izinler uzatıldı Kayserispor'da izinler uzatıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör