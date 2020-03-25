Kayserispor’u yabancılar sırtlıyor
Hes Kablo Kayserispor’un Süper Lig'de attığı 28 golün 22 golünü yabancı oyuncular kaydetti.
Hes Kablo Kayserispor, bu sezon yabancı futbolcuları ile neticeye gidiyor. Geride kalan 26 maçta rakip filelere 28 gol atan Sarı Kırmızılı takımda gol dağılımında yabancı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. 28 golün 22'sini yabancı oyuncular kaydetti.
Takımın en golcü futbolcusu 8 golle Brezilyalı Pedro Henrique olurken, 4 golle Ukraynalı Artem Kravets ve 3'er golle Bernard Mensah, Muris Mesanovic oldu. Bu isimleri 1'er golle Emre Demir, Cristian Sapunaru, Ömer Uzun takip ediyor. takımdan ayrılan Umut Bulut 3 gol, Emmanuel Adebayor 2 gol, Benoit Poluain 1 gol atarken Konyaspor'dan Levan Shengelia da kendi kalesine gol atan isim oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un 28 golünü atan isimler şunlar:
Pedro Henrique: 8 gol
Artem Kravets: 4 gol
Bernard Mensah: 3 gol
Muris Mesanovic: 3 gol
Umut Bulut: 3 gol
Emmanuel Adebayor: 2 gol
Benoit Poulain: 1 gol
Emre Demir: 1 gol
Cristian Sapunaru: 1 gol
Ömer Uzun: 1 gol
Levan Shengelia: 1 gol (kendi kalesine)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...