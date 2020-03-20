20 Mart 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Tarihi bir karar alındı

Tarihi bir karar alındı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

Kayseri Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, liglerin ertelenmesinin tarihi bir karar olduğunu savunup, "Umarım ülke olarak biran önce bu virüs illetinden kurtuluruz ve yeniden heyecanına döneriz" dedi.

Kayseri Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, liglerin ertelenmesinin tarihi bir karar olduğunu savundu. Tokgöz, "Umarım ülke olarak biran önce bu virüs illetinden kurtuluruz ve yeniden heyecanına döneriz" dedi.
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