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Robert Prosinecki: Başakşehir şampiyonluğu hak etti

Başakşehir şampiyonluğu hak etti
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

, Medipol ’in şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

'in 33. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Medipol 'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor , "Başakşehir'i tebrik ediyorum. Ligin en iyi oynayan takımı. Şampiyonluğu hak ettiler. Oyuncularımı da kutluyorum. Gerçekten ligin kötü bir durumda olan bir takımı buralara kadar getirdiler. Henüz bir şey bitmiş değil. Ufak da olsa bir şansımız var. Bu duruma geldiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için çok çaba sarf eden başkanımız adına da üzülüyorum. Ligin ikinci yarısında oyuncularımızla beraber inanılmaz bir diriliş ruhu gösterdik. Ligde kalmak adına önemli maçlar kazandık. Önümüzde 1 maç daha var. Her şey bitmiş değil. O maçı kazanıp, diğer rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. Gerçekten ligde kalmayı hak eden oyuncu grubum var. Yürekleri ile mücadele ediyorlar" diye konuştu.

Şampiyon Başakşehir! haberin devamı

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