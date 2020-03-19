19 Mart 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan erteleme paylaşımı

Kayserispor'dan erteleme paylaşımı
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

Hes Kablo , liglerin ertelenmesi üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

'in son sırasında bulunan 'da liglerin ileri bir tarihe ertelenmesinin sevinci yaşanıyor. Korona virüs salgını sebebiyle maçlara çıkmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp oyuncuları, alınan kararı olumlu karşıladı.

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan liglerin tehir kararı çıkması sonrasında Kayserispor, sosyal paylaşım platformlarındaki hesaplarından "Biz de bir süre evde kalıyoruz. Döndüğümüzde büyük taraftarımızla birlikte kaldığımız yerden savaşmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

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