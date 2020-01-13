13 Ocak 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

5. transfer 10 numaraya

5. transfer 10 numaraya
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Ligde kurtuluş savaşı verecek olan, sonuncu sıradaki , Kvrzic, Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Enver Cenk Şahin transferlerinden sonra bir isimle daha anlaştı.

Ligde kurtuluş savaşı verecek olan, sonuncu sıradaki , Kvrzic, Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Enver Cenk Şahin transferlerinden sonra bir isimle daha anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı maestro Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. 'nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen 28 yaşındaki , Brezilya'da Chapecoense'de geçtiğimiz sezon oynadığı 25 maçta 2 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı. Gustavo, geçen sezon 22 Şubat'ta 2 şampiyonluk yaşadığı Bulgaristan ekibi Ludogorets'ten Chapecoense'ye transfer olmuştu.

BALKES'İN STOPERİ KAYSERİ'DE

Transferin en hareketli kulübü olarak dikkat çeken Kayserispor, 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar'ı da aldı. Genç stoper, ilk yarıda 17 maçta forma giydi. 2 asisti bulunan Oğuzhan, bin 530 dakikada sahada kaldı. Başarılı futbolcu, Balıkesir altyapısında yetişti ve 2014'te profesyonel oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor Gustavo ile anlaştı Kayserispor Gustavo ile anlaştı
Kayserispor Oğuzhan'ı renklerine bağladı Kayserispor Oğuzhan'ı renklerine bağladı
Kayseri coştu bir kere Kayseri coştu bir kere
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör