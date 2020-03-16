16 Mart 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor'da 2 cezalı var

Kayserispor'da 2 cezalı var
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2020

ekiplerinden 'da ile cezalı duruma düştü.

'in 26.haftasında sahasında ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran 'da 2 futbolcu cezalı duruma düştü. Ligin 27.haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da ile cezalı duruma düştü. Malatyaspor maçında sarı kart gören iki futbolcu, 4 sarı kart kuralı gereği cezalı duruma düştü. Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo, ligin 28.haftasında Kayseri'de oynanacak maçında takımındaki yerini alabilecek.

Kayserispor'dan kritik galibiyet! haberin devamı

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