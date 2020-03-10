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Süper Lig'in en kötü averajı Kayserispor'da
Giriş Tarihi: 10.03.2020
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 18 takım arasında en kötü averaja sahip. Ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet 7 beraberlik alırken 14 kez mağlup olan sarı-kırmızılılar, 26 gol atarken kalesinde ise 61 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de en kötü averaja sahip takım oldu. Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında -35 averaj ile en kötü averaja sahip olan Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'dan 6 gol, Alanyaspor ve Kasımpaşa'dan 5'er gol, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir takımlarından 4'er gol yedi.
Ligde ikinci kötü averaja sahip takım ise Ankaragücü. Başkent ekibinin -23 averajı bulunuyor.
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