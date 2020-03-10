10 Mart 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Lige havlu atmadık

Lige havlu atmadık
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Kasımpaşa’ya 5-1 yenilerek ağır darbe alan , gelecekten umutlu.

Kasımpaşa'ya 5-1 yenilerek ağır darbe alan , gelecekten umutlu. Takımın Brezilyalı stoperi Diego, "Lige havlu atmadık. Bu maçı unutup karşılaşmasına konsantre olmalıyız. Daha iyi çalışacağız ve inşallah hedefimize ulaşacağız" yorumunu yaptı.
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