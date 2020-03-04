04 Mart 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Kasımpaşa maçına bileniyor!

Kayserispor Kasımpaşa maçına bileniyor!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020

, ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını yönetiminde gerçekleştiriyor. Kasımpaşa, maçından 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızlı takım üst sıralara çıkmak istiyor.

Hes Kablo , 'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, maçında ilk 11'de forma şansı bulamayan futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Göztepe ile yapılan mücadelede ilk 11'de forma giyen oyuncular ise günü izinli geçirdi.

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