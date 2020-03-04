Kayserispor Kasımpaşa maçına bileniyor!

Kayserispor, Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştiriyor. Kasımpaşa, maçından 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızlı takım üst sıralara çıkmak istiyor.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında ilk 11'de forma şansı bulamayan futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Göztepe ile yapılan mücadelede ilk 11'de forma giyen oyuncular ise günü izinli geçirdi.

DİĞER