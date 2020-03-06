06 Mart 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Berna Gözbaşı: "Şu anda mücadele eden bir takım var"

Şu anda mücadele eden bir takım var
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Kulübü Başkanı , kalan haftalarda iyi performans göstererek zoru başarmak istediklerini söyledi.

Gözbaşı, bir restoranda bir araya geldiği gazetecilere, dertlerinin 'un şehirle bütünleşmesi olduğunu söyledi.

Futbolculara şehre aidiyet duygusunu aşılamak istediklerini vurgulayan Gözbaşı, yerel basına bu konuda önemli görevler düştüğünü, kulüp yöneticilerinin gelip geçici olduğunu bildirdi.

Gözbaşı, göreve geldikleri günden beri polemiklerden uzak durduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim tek hedefimiz var. Yapabilirsek bir mucize gerçekleştirmek. Görevi devraldığımızda ortada olmayan bir takım vardı. Şu anda mücadele eden bir takım var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Her şeyle savaşıyoruz. Bir ivme yakaladık. Ancak halen ligin sonuncu takımıyız. Kayserispor'un düşmemesi için her yerden destek ve dua alıyoruz."

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