24 Şubat 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets: Pes etmedik

Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets: Pes etmedik
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2020

'un Ukraynalı futbolcusu , İttifak Holding karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için teselli olduğunu söyledi.

'un Ukraynalı futbolcusu , karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için teselli olduğunu söyledi.

Golcü futbolcu, Konyaspor maçında galip gelemedikleri için üzgün olduğunu söyleyerek, "Maçtan önce 2-2 bitecek deselerdi asla kabul etmezdik. Maça kazanmak için çıkmıştık. Fakat 2-0'dan 2-2 bitirmek bize teselli oldu. Pes etmedik, oyunu bırakmadık. Her puan altın değerinde. Mücadelemizin karşılığı 1 puanı aldık" yorumu yaptı.

Hes Kablo Kayserispor 2-2 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU

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