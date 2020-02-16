16 Şubat 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Sapunaru 4. golünü attı

Kayserispor'da Sapunaru'dan 4. gol
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2020

Hes Kablo 'un deplasmanındaki tek golünü atarak takımına 3 puanı kazandıran , 'deki 4.golünü attı.

'de 3.sezonunu geçiren Rumen futbolcu, geçen sezon da forması ile ligde 2, kupa maçında 1 gol atmıştı. Ligin ilk yarısında Denizlispor forması giyen , sarı kırmızılı forma altında bu sezon çıktığı ikinci maçında eski takımına gol attı.

Denizlispor galibiyeti sonrasında duygularını dile getiren 36 yaşındaki futbolcu, "Gol sonrasında çok sevinmek istemedim. Çünkü 'de beni benimsediler. Kaptanlık vermişlerdi. Gol sonrasında aşırı sevinmek içimden gelmedi. Galibiyet aldığımız için elbette mutluyum. Her maç böyle savaşmalıyız. Böyle oynarsak galibiyetlerin devamı gelir. Denizlispor maçındaki azmi ve savaşı diğer maçlarda da sahaya yansıtmalıyız. O zaman hedefimize ulaştıracak puanları alırız" yorumunda bulundu.

Cristian Sapunaru, Kayserispor forması altında geçen sezon Erzurumspor ve Bursaspor ile oynanan lig maçlarında, Altay ile oynanan Türkiye Kupası maçında gol atmıştı. Sapunaru'nun attığı gollerde Kayserispor hiç yenilgi almadı.

Kayserispor galibiyet hasretine son verdi haberin devamı

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