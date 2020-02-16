16 Şubat 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Bernard Mensah'tan galibiyet yorumu

Bernard Mensah'tan galibiyet yorumu
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 22. haftasında ile deplasmanda karşılaşan 'un Ganalı futbolcusu Mensah, Denizlispor maçında iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

'in 22.haftasında deplasmanda 'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek hafta sonra kazanan 'da moraller yükseldi.
Maçın tek golünü atan Sapunaru'ya asisti yapan , iyi futbol oynayarak kazandıklarını söyledi. Maç sonrasında konuşan Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, "Maça çok iyi başlayamadık ama sonrasında oyuna adapte olduk. Organize bir takım olduk. Bir kaç maçtır şansımız yaver gitmemişti. Denizlispor karşısında şansımız da yanımızdaydı. İyi oynadık. İyi mücadele edip kazandık. Önümüzde 2 maç evimizde olacak. O maçları da kazanıp ligdeki çıkışımızı sürdüreceğiz. Ligde kalmayı başaracağız" dedi.

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