Kayseri eriyor

Sonuncu Kayserispor, iki kez öne geçtiği mücadelede direkt rakibi Antalyaspor’u da yenemedi. Podolski’nin ilk kez sahne aldığı Akdeniz ekibi ise beraberliği 83’te kurtardı

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Antalyaspor engelini de aşamadı. Kayseri, 22'de Mesanovic'le boş ağları havalandıramadı. Sarı-kırmızılılar, 41'de Kudriashov'un eline çarpan topta verilen penaltıda, Mensah'ın golüyle öne geçti. 45+1'de bu sefer Kudriashov'un yerde kalmasına penaltı kararı çıktı. Sinan Gümüş ağları havalandırıp ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.

PODOLSKI VAR'A TAKILDI

Kayseri 2. devreye golle başladı. Situm'un kafa vuruşu Boffin'den döndü. Dönen topta Henrique, ağları buldu: 2-1. 62'de Mesanovic, Boffin'i geçemedi. 79'da Podolski fileleri sarstı ancak VAR sonucu gol, ofsayta takıldı. Antalya 83'te Kudriashov'un asisti, Fredy'nin şık golüyle eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2 sona erdi. Ligde 3 maçtır yenilmeyen Akdeniz ekibi, üst üste 2. beraberliğini aldı.