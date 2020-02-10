Kayseri eriyor
Sonuncu Kayserispor, iki kez öne geçtiği mücadelede direkt rakibi Antalyaspor’u da yenemedi. Podolski’nin ilk kez sahne aldığı Akdeniz ekibi ise beraberliği 83’te kurtardı
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Antalyaspor engelini de aşamadı. Kayseri, 22'de Mesanovic'le boş ağları havalandıramadı. Sarı-kırmızılılar, 41'de Kudriashov'un eline çarpan topta verilen penaltıda, Mensah'ın golüyle öne geçti. 45+1'de bu sefer Kudriashov'un yerde kalmasına penaltı kararı çıktı. Sinan Gümüş ağları havalandırıp ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.
PODOLSKI VAR'A TAKILDI
Kayseri 2. devreye golle başladı. Situm'un kafa vuruşu Boffin'den döndü. Dönen topta Henrique, ağları buldu: 2-1. 62'de Mesanovic, Boffin'i geçemedi. 79'da Podolski fileleri sarstı ancak VAR sonucu gol, ofsayta takıldı. Antalya 83'te Kudriashov'un asisti, Fredy'nin şık golüyle eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2 sona erdi. Ligde 3 maçtır yenilmeyen Akdeniz ekibi, üst üste 2. beraberliğini aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...