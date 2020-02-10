10 Şubat 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayseri eriyor

Kayseri eriyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Sonuncu , iki kez öne geçtiği mücadelede direkt rakibi ’u da yenemedi. ’nin ilk kez sahne aldığı Akdeniz ekibi ise beraberliği 83’te kurtardı

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta , engelini de aşamadı. Kayseri, 22'de Mesanovic'le boş ağları havalandıramadı. Sarı-kırmızılılar, 41'de Kudriashov'un eline çarpan topta verilen penaltıda, Mensah'ın golüyle öne geçti. 45+1'de bu sefer Kudriashov'un yerde kalmasına penaltı kararı çıktı. Sinan Gümüş ağları havalandırıp ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.

PODOLSKI VAR'A TAKILDI

Kayseri 2. devreye golle başladı. Situm'un kafa vuruşu Boffin'den döndü. Dönen topta Henrique, ağları buldu: 2-1. 62'de Mesanovic, Boffin'i geçemedi. 79'da fileleri sarstı ancak VAR sonucu gol, ofsayta takıldı. Antalya 83'te Kudriashov'un asisti, Fredy'nin şık golüyle eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2 sona erdi. Ligde 3 maçtır yenilmeyen Akdeniz ekibi, üst üste 2. beraberliğini aldı.

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