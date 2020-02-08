08 Şubat 2020, Cumartesi
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Kayseri'nin kader maçı
Giriş Tarihi: 08.02.2020
Sonuncu Kayseri, Antalya maçıyla çıkışa geçmek istiyor
Ligde 6 maçtır kazanamayan Kayserispor, Antalya maçını kazanarak seri yakalamak istiyor. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Antalyaspor maçında sakatlığı devam eden Hasan Hüseyin dışında tüm oyuncularımız hazır olacak. Hocamız kimi tercih eder bilemiyorum ama en iyi 11'ini sahaya sürüp maçtan galibiyetle ayrılacağından eminiz. Hocamız geldiğinden beri dar bir kadroyla maçlara çıktı. Şimdi ilk kez tercihli bir ilk 11'le sahaya çıkacağız. Bu galibiyete hem takımın hem kulübün hem de şehrin çok ihtiyacı var" diye konuştu.
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