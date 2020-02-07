07 Şubat 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor'un hedefi mutlak 3 puan

Kayserispor'un hedefi mutlak 3 puan
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020

'de puan cetvelinin son sırasında yer alan , kümede kalabilmek için hafta sonu sahasında ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılıp seri yakalamak istiyor.

Sezon başından beri sıkıntılı günler geçiren, 3 kez değişikliğine giden, istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 20 haftada 2 galibiyet ve 5 beraberlikle sadece 11 puan toplayabildi.

Devre arasında yaptığı teknik direktör değişikliği ve 9 oyuncu transferinin ardından ikinci yarıda galibiyet serisi yakalayarak düşme hattından kurtulmayı planlayan Kayseri temsilcisi, bu devrede de şu ana kadar istediğini bulamadı.

Son olarak deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle dönen , hafta sonu düşme hattındaki rakibi 'u konuk edeceği maça odaklandı.

Antalyaspor maçıyla seri yakalayarak ligde kalma adına umutlarını yeşertmek istediklerini belirten kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, "kader" maçına çıkacaklarını söyledi.

Tokgöz, ligin ikinci devresine iyi bir teknik direktör ve 9 yeni isimle başladıklarını kaydederek, "İyi transferler yaptık ancak hocamız hiçbir maça istediği kadro ile çıkamadı. Hem sakatlıkların hem de kart cezalısı oyuncuların olması hocamızın elini, ayağını bağladı." diye konuştu.

"HER ŞEYE YENİDEN BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Antalyaspor maçının kendileri için yeni bir başlangıç olabileceğinin altını çizen Tokgöz, şöyle devam etti:

"Antalyaspor maçında sakatlığı devam eden Hasan Hüseyin Acar dışında tüm oyuncularımız hazır olacak. Hocamız kimi tercih eder bilemiyorum ama en iyi 11'ini sahaya sürüp maçtan galibiyetle ayrılacağından eminiz. Hocamız geldiğinden beri dar bir kadroyla maçlara çıktı. Şimdi ilk kez tercihli ilk 11'le sahaya çıkacağız. Bu galibiyete hem takımın hem kulübün hem de şehrin çok ihtiyacı var."

Tokgöz, taraftarı da bu önemli maçta statta görmek istediklerini dile getirerek, "Bu, bizim kader maçımız olduğu gibi şanssızlığımızı kırma maçıdır. Ligde kalmak için seri yakalamamız gerekiyor. Bu maç, serinin ilk galibiyetini alabileceğimiz bir maç. Biz bu yola taraftarımızla birlikte çıktık. Taraftarımızın bizi bu yolda yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Antalyaspor maçıyla her şeye yeniden başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Diego Angelo ilk maçına çıktı Diego Angelo ilk maçına çıktı
Kayserispor Aymen'in sözleşmesini dondurdu Kayserispor Aymen'in sözleşmesini dondurdu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör