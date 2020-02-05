05 Şubat 2020, Çarşamba
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Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Recep Mamur Kulüp Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, yarı sahaya kurulan istasyonlarda koordinasyon hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Tedavileri tamamlanan kaleci Lung ile Zoran Kvrzic de idmanda yer aldı.
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