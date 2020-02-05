05 Şubat 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Hes Kablo , 'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, yarı sahaya kurulan istasyonlarda koordinasyon hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Tedavileri tamamlanan kaleci Lung ile Zoran Kvrzic de idmanda yer aldı.

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