23 Ocak 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Silviu Lung takımla çalışmalarını sürdürüyor

Silviu Lung çalışmalarını sürdürüyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2020

ekiplerinden Hes Kablo 'da sakatlığı devam eden kaleci dün yapılan antrenmanda yer aldı. Hes Kabo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Ligin 18.haftasında oynanan maçı öncesi son antrenmanda sol el serçe parmağında çatlak oluşan Lung'un 3 hafta forma giyemeyecek.
3 hafta forma giyemeyecek olan 'un tedavisi yoğun bir şekilde devam ederken sol eline özel koruyucu yapıldı. Antrenmanlarına devam eden Silviu Lung, ligin 21.haftasında Kayseri'de oynanacak olan maçında yeniden forma giymesi bekleniyor.

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