17 Ocak 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor'dan toplu imza töreni!

Kayserispor'dan toplu imza töreni!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020

, sağlık kontrollerinden geçen , , , , ve ile sözleşme imzaladı.

, yeni transferleri , , , , ve için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı törenle yeni transferler, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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