14 Ocak 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Prosinecki: Ligde kalmak için savaşacağız

Prosinecki: Ligde kalmak için savaşacağız
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Kayserispor, son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü , "Yeni gelen oyuncularla ligde kalmak için savaşacağız" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü , maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Prosinecki, "Oyun anlamında bir şeylerin değiştiğini gördüm. Savaşan, koşan iyi bir takım vardı. Maçı iyi bitirdik. Fenerbahçe'den gol yememek güzel. Daha iyi gideceğiz. Önümüzde Alanya maçı var. Oradan puan almamız lazım. Yeni gelen oyuncularla ligde kalmak için savaşacağız. kampı bizim için iyi geçti. Takımın son 4 maçını izlediğimde davranışta sıkıntı olduğunu gördüm. Aslında iyi bir takımız. Beraber koşan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün gol yemememiz çok önemliydi. Kanat oyuncularımız ve genç oyuncularımız iyi oyun çıkardı" ifadelerini kullandı.

Robert Prosinecki'nin maç sonu açıklamaları


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