11 Ocak 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayseri Situm’u da aldı

Kayseri Situm’u da aldı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Ligde kurtuluş savaşı verecek olan sonuncu , 4. transferini ’den Hırvat kanat oyuncusu Mario Situm’la gerçekleştirdi.

, Enver Cenk Şahin, Kvrzic ve Mesanovic'ten sonra bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarıkırmızılılar, Hırvatistan'ın güçlü temsilcisi 'de foram giyen kanat oyuncusu Mario Situm'la her konuda anlaştı. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sol ve sağ kanadın yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor. Bu sezon ilk yarıda oynadığı 17 karşılaşmada 1 gol, 2 asist yaptı. 2 kez de Hırvatistan 'nın formasını giydi. Öte yandan Başkan Berna Gözbaşı, transferde 4-5 oyuncuyla da görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

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