10 Ocak 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Golcü Çekya'dan

Golcü Çekya'dan
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Kayserispor, hücum hattı için aradığı ismi Çekya’da buldu. Sarı-kırmızılılar, M.Boleslav’da 11 gol, 7 asistle oynayan Boşnak golcü Mesanovic’le anlaştı.

İkinci yarıda kurtuluş savaşı verecek olan Kayserispor, teknik direktörlüğe 'yi getirdikten sonra transferde atağa kalktı. Hücum hattına takviye arayan sarı- kırmızılılar, Prosinecki'nin onay verdiği Boşnak golcü Muris Mesanovic'le anlaştı. Çekya 1. Ligi'nde Mlada Boleslav formasını giyen 29 yaşındaki tecrübeli santrforun sözleşmesi 2022'de sona erecek. Forvet ve forvet arkası pozisyonunda da oynayabilen Mesanovic'in sağlık kontrolleri sonrasında imzayı atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Slavia Prag'dan Mlada Boleslav'a transfer olan Bosnalı santrfor, bu sezon ilk yarıda takımında oynadığı 24 karşılaşmada 11 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı. kariyeri boyunca Çekya dışında hiç forma giymeyen Mesanovic'in, Kayserispor'a transferinin gerçekleşmesi halinde, burada ilk yurt dışı deneyimini de yaşayacak. Başarılı forvet, önceki gün takıma katılan Kvrzic'in ardından sarı-kırmızılılardaki ikinci Boşnak futbolcu oldu.

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