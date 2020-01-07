Kayserispor Enver Cenk Şahin ile anlaştı!
Verdiği asker selamından sonra Alman takımı St. Pauli'nin sözleşmesini feshettiği Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'in yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşmaya vardı.
Enver Cenk, sözleşmeye imza attıktan sonra sarı kırmızılı takımın bu akşamki idmanına katılacak.
Asker selamı verdiği için Almanya İkinci Ligi takımı St. Pauli'de kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin'in yeni adresi Kayserispor oldu.
Hürriyet'in haberine göre; Barış Pınarı harekatına destek verdiği için sözleşmesi feshedilen 25 yaşındaki futbolcu, Prosinecki ile anlaşan Kayserispor'a transfer oldu. Bugün imza için Antalya'ya gidecek olan Enver, akabinde yeni takımıyla akşam idmanına çıkacak.
Enver Cenk Şahin'le yapılan anlaşmanın yarım sezonu kapsadığı öğrenildi. Genç futbolcu bir süredir Başakşehir'le idmanlara çıkıyordu.
Kayserispor o dönem birçok takım gibi sosyal medya paylaşımıyla Enver Cenk Şahin'e destek olmuştu:
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