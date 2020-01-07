07 Ocak 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor Enver Cenk Şahin ile anlaştı!

İşte Enver Cenk Şahin'in yeni takımı!
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020

Verdiği asker selamından sonra Alman takımı St. Pauli'nin sözleşmesini feshettiği Türk futbolcu 'in yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu ekiplerinden ile anlaşmaya vardı.

Enver Cenk, sözleşmeye imza attıktan sonra sarı kırmızılı takımın bu akşamki idmanına katılacak.

verdiği için Almanya İkinci Ligi takımı St. Pauli'de kadro dışı kalan 'in yeni adresi oldu.

Hürriyet'in haberine göre; Barış Pınarı harekatına destek verdiği için sözleşmesi feshedilen 25 yaşındaki futbolcu, Prosinecki ile anlaşan Kayserispor'a transfer oldu. Bugün imza için Antalya'ya gidecek olan Enver, akabinde yeni takımıyla akşam idmanına çıkacak.

Enver Cenk Şahin'le yapılan anlaşmanın yarım sezonu kapsadığı öğrenildi. Genç futbolcu bir süredir Başakşehir'le idmanlara çıkıyordu.

Kayserispor o dönem birçok takım gibi sosyal medya paylaşımıyla Enver Cenk Şahin'e destek olmuştu:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Robert Prosinecki kampa katıldı Robert Prosinecki kampa katıldı
Kayseri'de çifte bomba! Kayseri'de çifte bomba!
Robert Prosinecki kampa katıldı Robert Prosinecki kampa katıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör