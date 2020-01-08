08 Ocak 2020, Çarşamba
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Kayserispor Galatasaray'dan 2 futbolcu istedi
Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 Giriş Tarihi: 08.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i Galatasaray'dan kiralık olarak transfer eden Kayserispor, şimdi de sol bek Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah'ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti.
Antalya'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek.
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