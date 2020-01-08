08 Ocak 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Galatasaray'dan 2 futbolcu istedi

Kayserispor'a Galatasaray'dan 2 futbolcu!
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 Giriş Tarihi: 08.01.2020

ekiplerinden Hes Kablo , 'dan ile orta saha 'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i 'dan kiralık olarak eden , şimdi de sol bek ile orta saha 'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah'ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti.

Antalya'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek.

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