07 Ocak 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Kayseri'de çifte bomba!

Kayseri'de çifte bomba!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Ligde ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan , transferde gaza bastı. İkinci yarıda kurtuluşu savaşı verecek olan sarı-kırmızılıların Hırvatistan ekibi Rijeka'dan 23 yaşındaki orta saha Loncar ve 31 yaşındaki sağ kanat Kvrzic'le anlaştığı öğrenildi.

Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan, 4 kez Bosna 'nda oynayan Loncar'la ve 15 maçta 4 asist yapan, 7 kez milli formayı terleten Kvrzic'le kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.

BERNARD MENSAH ANTRENMANA ÇIKTI
Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Bernard Mensah, spekülasyonlara son verdi ve 'un kampına katıldı. Öte yandan sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Prosinecki de Antalya'ya gelerek takımın başına geçti.

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