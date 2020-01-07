07 Ocak 2020, Salı
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Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan, 4 kez Bosna Milli Takımı'nda oynayan Loncar'la ve 15 maçta 4 asist yapan, 7 kez milli formayı terleten Kvrzic'le kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.
Kayseri'de çifte bomba!
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Ligde ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan Kayserispor, transferde gaza bastı. İkinci yarıda kurtuluşu savaşı verecek olan sarı-kırmızılıların Hırvatistan ekibi Rijeka'dan 23 yaşındaki orta saha Loncar ve 31 yaşındaki sağ kanat Kvrzic'le anlaştığı öğrenildi.
Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan, 4 kez Bosna Milli Takımı'nda oynayan Loncar'la ve 15 maçta 4 asist yapan, 7 kez milli formayı terleten Kvrzic'le kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.
BERNARD MENSAH ANTRENMANA ÇIKTI
Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Bernard Mensah, spekülasyonlara son verdi ve Kayserispor'un kampına katıldı. Öte yandan sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Prosinecki de Antalya'ya gelerek takımın başına geçti.
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