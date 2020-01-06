06 Ocak 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Robert Prosinecki kampa katıldı

Robert Prosinecki kampa katıldı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

'un Hırvat Teknik Direktörü Prosinecki devre arası kampına katıldı.

Ligin ilk yarısın 3 ile tamamlayan 'da göreve getirilen 4. Teknik Direktör , devre arası kampına katıldı.
Ligin ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren sarı-kırmızılı takımın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Robertd Prosinecki, Başkan Berna Gözbaşı ile 'da buluştu ve havayolu ile Antalya'ya gitti.

Teknik Direktör Prosinecki, akşam tanışma toplantısı düzenleyecek ardından da Başkan Berna Gözbaşı ile transfer zirvesi gerçekleştirecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Berna Gözbaşı'dan transfer müjdesi Berna Gözbaşı'dan transfer müjdesi
Kravets Kayserispor’da kaldı Kravets Kayserispor’da kaldı
Kravets Kayserispor’da kaldı Kravets Kayserispor’da kaldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör