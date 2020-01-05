05 Ocak 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da imza haftası

Berna Gözbaşı'dan transfer müjdesi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020

ikinci yarısı için kamp çalışmasını 'da sürdüren , transfere hız verecek. Yarın Antalya'ya giderek takımın kamp yaptığı otele varacak olan Hes Kablo Kayserispor Başkanı , prensipte anlaşmaya vardıkları oyuncular ile sözleşme yapacaklarını söyledi.

Basında yeralan isimler ile ilgilerinin olmadığını ifade eden Başkan Gözbaşı, "Rodney Antwi, Donis Avdijaj veya Orkan Çınar ile ilgili bir anlaşmamız yok. Bunların dışında el sıkıştığımız oyuncular var. Pazartesi'den itibaren tam anlaşmaya vardıktan sonra isimlerini birbir açıklayacağım. Yarın hocamız da 'ya giderek kampa katılacak" dedi.

Başkan Gözbaşı, "Sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz.. Taraftarımız rahat olsun. Bu takıma fayda sağlayacak isimler ile anlaşacağız" cümleleri kurdu.

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