05 Ocak 2020, Pazar
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Kayserispor'da imza haftası
Giriş Tarihi: 05.01.2020
Süper Lig ikinci yarısı için kamp çalışmasını Antalya'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor, transfere hız verecek. Yarın Antalya'ya giderek takımın kamp yaptığı otele varacak olan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, prensipte anlaşmaya vardıkları oyuncular ile sözleşme yapacaklarını söyledi.
Basında yeralan isimler ile ilgilerinin olmadığını ifade eden Başkan Gözbaşı, "Rodney Antwi, Donis Avdijaj veya Orkan Çınar ile ilgili bir anlaşmamız yok. Bunların dışında el sıkıştığımız oyuncular var. Pazartesi'den itibaren tam anlaşmaya vardıktan sonra isimlerini birbir açıklayacağım. Yarın hocamız da Antalya'ya giderek kampa katılacak" dedi.
Başkan Gözbaşı, "Sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz.. Taraftarımız rahat olsun. Bu takıma fayda sağlayacak isimler ile anlaşacağız" cümleleri kurdu.
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