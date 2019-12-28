28 Aralık 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Bir takım yok!

Bir takım yok!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

10 puanla Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor, Trabzon'a 10 eksikle gitti. Sakatlanan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Silviu Lung, Aymen Abdennour, Rienstra ve kart cezalısı Miguel Lopes bugün yok.

10 puanla Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor, Trabzon'a 10 eksikle gitti. Sakatlanan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Silviu Lung, Aymen Abdennour, Rienstra ve kart cezalısı Miguel Lopes bugün yok.
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