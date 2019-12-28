28 Aralık 2019, Cumartesi
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Bir takım yok!
Giriş Tarihi: 28.12.2019
10 puanla Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor, Trabzon'a 10 eksikle gitti. Sakatlanan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Silviu Lung, Aymen Abdennour, Rienstra ve kart cezalısı Miguel Lopes bugün yok.
10 puanla Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor, Trabzon'a 10 eksikle gitti. Sakatlanan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Silviu Lung, Aymen Abdennour, Rienstra ve kart cezalısı Miguel Lopes bugün yok.
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