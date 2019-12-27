27 Aralık 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor Trabzon deplasmanına 10 eksikle gitti

Kayserispor Trabzon'a 10 eksikle gitti
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2019

takımlarından , deplasmanına 10 eksikle gitti. Sarı-kırmızılı takım ile bordo-mavililerin karşılaşması yarın 17.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 16 hafta sonunda 10 puan toplayabilen ve son sırada yer alan , maçı için bu kente hareket etti. Teknik direktör 'un istifasının ardında sportif direktör Bülent Bölükbaşı ve antrenörlerin nezaretinde maça çıkacak olan sarı kırmızılılarda 10 eksik bulunuyor. Sakatlanan oyuncular Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Silviu Lung, Aymen Abdennour, Ben Rienstra ve kart cezalısı Miguel Lopes yarınki maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde arasında oynanacak olan müsabaka yarın saat 17.30'da başlayacak.

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