28 Aralık 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Prosinecki’yle görüşme olumlu

Prosinecki’yle görüşme olumlu
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

'da Bülent Uygun'un yerine düşünülen eski çalıştırıcı Prosinecki ile yapılan ön görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

'da Bülent Uygun'un yerine düşünülen eski çalıştırıcı Prosinecki ile yapılan ön görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Başkan Berna Gözbaşı'nın ilk tercihi olan Prosinecki'nin açıklanmasının en meselesi olduğu bildirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Bir takım yok! Bir takım yok!
Kayserispor Trabzon'a 10 eksikle gitti Kayserispor Trabzon'a 10 eksikle gitti
Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına "Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör