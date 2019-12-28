28 Aralık 2019, Cumartesi
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Prosinecki’yle görüşme olumlu
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Kayserispor'da Bülent Uygun'un yerine düşünülen eski çalıştırıcı Prosinecki ile yapılan ön görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
Kayserispor'da Bülent Uygun'un yerine düşünülen eski çalıştırıcı Prosinecki ile yapılan ön görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Başkan Berna Gözbaşı'nın ilk tercihi olan Prosinecki'nin açıklanmasının en meselesi olduğu bildirildi.
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