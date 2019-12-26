Berna Gözbaşı: "Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına"
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yollarını ayırdıkları Teknik Direktör Bülent Uygun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, bundan sonraki tüm hesaplarının kümede kalma üzerine yapıldığını söyledi.
Süper Lig'in 17. haftasına 10 puanla 18. sırada giren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı açıklama yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasını yorumlayan Başkan Gözbaşı, "Bülent hoca, zor günlerimizde yanımızda olan, Türk futbolunun önemli isimlerinden birisidir. Kayserispor için çivi çakan herkes gibi kendisine de verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, futbol yaşamında başarılar diliyorum" dedi.
Kayserispor olarak tüm hesapların kümede kalmak üzerine olduğunu ifade eden Başkan Gözbaşı, "Ligin ikinci yarısı için daha güçlü bir Kayserispor oluşturmak adına çabalıyoruz. Hem ekonomik anlamda hem de kaliteli futbolcuları kulübümüze kazandırma adına çalışmalarımız var. Kısa sürede iyi neticeler almak istiyoruz" ifadeleri kullandı.
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