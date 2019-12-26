26 Aralık 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Berna Gözbaşı: "Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına"

Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yollarını ayırdıkları Teknik Direktör Bülent Uygun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, bundan sonraki tüm hesaplarının kümede kalma üzerine yapıldığını söyledi.

'in 17. haftasına 10 puanla 18. sırada giren Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı açıklama yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasını yorumlayan Başkan Gözbaşı, "Bülent hoca, zor günlerimizde yanımızda olan, Türk futbolunun önemli isimlerinden birisidir. Kayserispor için çivi çakan herkes gibi kendisine de verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yaşamında başarılar diliyorum" dedi.
Kayserispor olarak tüm hesapların kümede kalmak üzerine olduğunu ifade eden Başkan Gözbaşı, "Ligin ikinci yarısı için daha güçlü bir Kayserispor oluşturmak adına çabalıyoruz. Hem ekonomik anlamda hem de kaliteli futbolcuları kulübümüze kazandırma adına çalışmalarımız var. Kısa sürede iyi neticeler almak istiyoruz" ifadeleri kullandı.

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