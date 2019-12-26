26 Aralık 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi bitti

Süper Lig'de flaş ayrılık!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2019

yönetimi, teknik direktör ’un istifasını istedi. Uygun, istifasını verdi.

Detayla geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Son 15 sezonun en kötü performansı Son 15 sezonun en kötü performansı
İç sahadaki bütün maçları kazanmalıyız "İç sahadaki bütün maçları kazanmalıyız"
İç sahadaki bütün maçları kazanmalıyız "İç sahadaki bütün maçları kazanmalıyız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör