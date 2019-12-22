22 Aralık 2019, Pazar
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Kayserispor’da tek yol 3 puan
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Geçtiğimiz haftayı Gaziantep yenilgisiyle kapatan Kayserispor, gözünü ligin 16. haftasında oynayacağı zorlu Medipol Başakşehir'e dikti. Teknik direktör Bülent Uygun, 'Oyuncuların üstüne düşeni yapacağından şüphem yok' dedi.
Geçtiğimiz haftayı Gaziantep yenilgisiyle kapatan Kayserispor, gözünü Başakşehir'e dikti. Teknik direktör Bülent Uygun, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Taraftarlarımızın önünde 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Şans vereceğim oyuncuların üstüne düşeni fazlasıyla yapacağından şüphem yok. Onlara güveniyorum" açıklamasını yaptı.
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