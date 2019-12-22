22 Aralık 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor’da tek yol 3 puan

Kayserispor’da tek yol 3 puan
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Geçtiğimiz haftayı Gaziantep yenilgisiyle kapatan Kayserispor, gözünü ligin 16. haftasında oynayacağı zorlu Medipol Başakşehir'e dikti. Teknik direktör Bülent Uygun, 'Oyuncuların üstüne düşeni yapacağından şüphem yok' dedi.

Geçtiğimiz haftayı Gaziantep yenilgisiyle kapatan Kayserispor, gözünü Başakşehir'e dikti. Teknik direktör Bülent Uygun, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Taraftarlarımızın önünde 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Şans vereceğim oyuncuların üstüne düşeni fazlasıyla yapacağından şüphem yok. Onlara güveniyorum" açıklamasını yaptı.

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