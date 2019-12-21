Kayserispor'da eksik çok

Ligin ilk yarısındaki son iç saha maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak sarı kırmızılı takımda 6 futbolcu sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Bernard Mensah ve Benoit Poulain sakatlığından ötürü Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Bu futbolcular, ligin 17. haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında da forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Aymen Abdennour stoper mevkiinde görev yapabilecek. Mensah'ın yokluğunda ise orta sahada Rinestra forma giyecek.