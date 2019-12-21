22 Aralık 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da eksik çok

Kayserispor'da eksik çok
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2019

, Adryan Tavares, Paul Ntep, Atila Turan, , , gibi isimlerin fesih ile ayrıldığı 'da 6 oyuncunun da sakatlığı sürüyor.

Ligin ilk yarısındaki son iç saha maçında yarın Medipol ile karşılaşacak sarı kırmızılı takımda 6 futbolcu sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. İstikbal Mobilya 'da Alpay Çelebi, , Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Bernard Mensah ve Benoit Poulain sakatlığından ötürü maçında forma giyemeyecek. Bu futbolcular, ligin 17. haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında da forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Aymen Abdennour stoper mevkiinde görev yapabilecek. Mensah'ın yokluğunda ise orta sahada Rinestra forma giyecek.

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