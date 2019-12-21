21 Aralık 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

İstikbal Mobilya Kayserispor Medipol Başakşehir maçına hazır

Kayserispor Başakşehir maçına hazır
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2019

, ’in 16. haftasında yarın sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

, yarın saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 'i konuk edecek.

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