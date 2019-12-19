20 Aralık 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Mensah ve Poulain devreyi kapattı

Kayserispor'a sakatlık şoku!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2019

ekiplerinden 'da ile Benoit Poulain devreyi kapattı. İki futbolcu da, ligin ilk yarısının son iki maçı olan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak.

'de kümede kalma hesapları yapan 'da Mensah ve Poluain'den kötü haber geldi. İki futbolcu da, ligin ilk yarısının son iki maçı olan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Oyuncumuz , 15 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK maçında meydana gelen sol kasık ağrısı nedeniyle yapılan tetkikler neticesinde sol uyluk iç gurup kasında (adductor longus) 1-2. derece yaralanma, buna bağlı kas içi ve kaslar arasında ödem tespit edilmiş olup yaklaşık 3 hafta sonunda takım ile çalışmalara başlayabileceği öngörülmektedir. Oyuncumuz Benoit Poulain; 17 Aralık 2019 tarihindeki antrenmanda girdiği ikili mücadele sırasında sağ dizine aldığı darbe sonucu sağ diz iç yan bağında 2. derece zorlanma meydana gelmiş olup yaklaşık 3-4 hafta sonrasında takım ile çalışmalara başlayabileceği öngörülmektedir. Her iki oyuncumuza da geçmiş olsun diler, en kısa zamanda takıma katılmalarını temenni ederiz" cümleleri paylaşıldı.

Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Sumudica: Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu Sumudica: Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu
Şamil Çinaz Kayserispor'dan ayrıldı Şamil Çinaz Kayserispor'dan ayrıldı
Sumudica: Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu Sumudica: Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör