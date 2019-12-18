20 Aralık 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı

Şamil Çinaz Kayserispor'dan ayrıldı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 18.12.2019

Futbolcu , İstikbal Mobilya 'dan ayrıldığını açıkladı. Şamil Çinaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2017 yılında adımını attığı Kayserispor'un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Galibiyet ile sonuçlanan müsabakası öncesi fesih hakkı olmasına rağmen takımdan ayrılmadığını vurgulayan Çinaz, şunları kaydetti:

"Ancak gelinen son noktada 10 ay alacaklarıma rağmen, gerektiğinde ailemi de ikinci plana iterek hiç düşünmeden büyük fedakarlıklarda bulunduğum alacaklarıma ilişkin kulübümüz ile ortak bir noktada buluşamadık. Bunun neticesinde de ayrılık kaçınılmaz olmuştur. Değerli taraftarı, bu kulüpte kaptanlık yapmış biri olarak, gemiyi terk etmediğimi yaklaşık 2,5 sezon boyunca büyük zorluklar altında görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Vicdanım rahattır. Sadece her iki tarafın menfaati için ayrılığın en iyisi olduğuna karar verilmiştir. Sizlerin, takım arkadaşlarımın ve şehrin sayesinde takımımız bu sezonda layık olduğu ligde kalacaktır. Buna ve sizlere olan inancım tamdır. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa bir hakkım, helaldir."

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