12 Ekim 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.10.2019

dün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra akşam ilk antrenmanına çıktı.

ekiplerinden 'da ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yeni nezaretinde sürdürüyor.

Dün Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Aybaba, akşam saatlerinde ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Samet Aybaba, antrenman öncesi futbolcular ile saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.
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