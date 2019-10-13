13 Ekim 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: 3 puanla başlamak istiyoruz

Samet Aybaba: 3 puanla başlamak istiyoruz
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Süper Lig Cemil Usta sezonunun 8.haftasında Pazar günü Stadyumunda 'yı konuk edecek olan hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü , "Kasımpaşa maçını kazanarak 3 puanla başlamak istiyoruz" dedi.

Sarı-Kırmızılılar Hikmet Karaman'ın istifası sonrası takımına başına getirilen tecrübeli teknik adam ile ilk resmi müsabakasına çıkacak. maçını kazanarak 3 puanla başlamak istedikleri ifade eden Aybaba, "Hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir kadroya sahibimiz. Bu takım ligde daha iyi yerleri hak ediyoruz. İnşallah hem şehir olarak hem de taraftarımızın büyük desteği ile Kasımpaşa maçını kazanarak Kayserispor'u layık olduğu yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

2019 Pazar günü Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi saat 14.00'de başlayacak.

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