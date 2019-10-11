11 Ekim 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

İstikbal Mobilya , 'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Teknik direktörlük görevine getirilen , oyuncularla yakından ilgilendi.

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