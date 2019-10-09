Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi!

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sebebiyle Hikmet Karaman ile yollarını ayıran İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba'yı getirdi.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında; 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da istifa eden teknik direktör Hikmet Karaman'ın yerine takımın başına Samet Aybaba getirildi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Samet Aybaba, paylaştığı fotoğrafının altına, "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun!" notunu düştü.

Bu sezon Hikmet Karaman yönetiminde ligde 7 maçta 3 beraberlik 4 mağlubiyet alan Kayseri ekibi, son sırada yer alıyor.