09 Ekim 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi!

Kayserispor'un yeni hocası belli oldu
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 Giriş Tarihi: 09.10.2019

'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sebebiyle  ile yollarını ayıran İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna 'yı getirdi.

ekiplerinden 'un yeni teknik direktörü oldu.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında; 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da istifa eden 'ın yerine takımın başına Samet Aybaba getirildi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Samet Aybaba, paylaştığı fotoğrafının altına, "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun!" notunu düştü.

Bu sezon Hikmet Karaman yönetiminde ligde 7 maçta 3 beraberlik 4 mağlubiyet alan Kayseri ekibi, son sırada yer alıyor.

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