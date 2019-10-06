06 Ekim 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da başkanlığa Hamdi Elcuman getirildi

Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 06.10.2019

İstikbal Mobilya 'da Başkan 'in istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Başkanlığa oybirliğiyle 'ın getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulüp başkanımız Sayın Dr. 'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın oybirliğiyle getirilmiştir."

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