11 Ekim 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor’da yine ayrılık var

Kayserispor’da yine ayrılık var
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

’da antrenör ve Erdoğan Özdoğan ile yollar ayrıldı.

Uzun süredir 'da görev yapan iki teknik adam ile yollar ayrıldı. 'ın teknik ekibinde görev yapan Kayserili antrenörler ve Erdoğan Özdoğan ile devam edilmeyecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda "Hikmet Hocamızın ayrılışından sonra yeni hocamızın göreve gelmesine kadar olan süreçte takımımızın antrenmanlarını devam ettiren Hikmet hocamızın yardımcılıklarını yapan Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan hocalarımıza ayrıca teşekkür ederiz" denildi.

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