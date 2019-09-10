10 Eylül 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Hikmet Karaman: 3 puanla tanışmak istiyoruz

3 puanla tanışmak istiyoruz
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.09.2019

Teknik Direktörü , Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları karşısında 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

'in 4'üncü haftasında deplasmanına gidecek olan çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör , "En son yaptığımız 3 transfer takımdaki durumu değiştirdi. Kaliteyi artırdılar ve bu da rekabeti getirdi. iyi bir takım. Geçtiğimiz sezon da bu sezon da iyi çıkış yaptı. Biz de konumumuz gereği şiddetle 3 puanla tanışmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Son oynadığımız maçında yediğimiz 3 kırmızı kart var. Bu bizim için dezavantaj ama bunlara rağmen iyi futbol oynayıp, iyi sonuç alıp, Kayseri'ye dönmek istiyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk kısmında kondisyon çalıştı. Futbolcular antrenmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Artem Kravets ve katılmadı.


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