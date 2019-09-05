05 Eylül 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019

İstikbal Mobilya , milli arada çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde ile oynanacak maç öncesi yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 3. haftasında konuk ettiği 'a 3-2 mağlup olan İstikbal Mobilya , lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu kapsamda maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Kayserispor, Teknik Direktör yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.

Karaman, antrenman süresince futbolcularla yakından ilgilendi.
İM Kayserispor, hazırlıklar kapsamında 1.Lig ekiplerinden ile hazırlı maçı oynayacak.

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