05 Eylül 2019, Perşembe
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Karaman, antrenman süresince futbolcularla yakından ilgilendi.
İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor, milli arada çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligin 3. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu kapsamda Antalyaspor maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdüren İM Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.
Karaman, antrenman süresince futbolcularla yakından ilgilendi.
İM Kayserispor, hazırlıklar kapsamında TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ile hazırlı maçı oynayacak.
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