03 Eylül 2019, Salı

KAYSERİSPOR

"Bu defter kapanmadı"

Bu defter kapanmadı
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 Giriş Tarihi: 03.09.2019

Kayseri başkanı Bedir, olaylı G.Saray maçı için, “Yeniden gündeme gelene dek unuttuk” dedi.

'la olaylı bir maç oynayan 'da başkan Erol Bedir, önlerine bakacaklarını söyledi. Bedir, "Keşke hakem konuşulmasaydı. O maçla ilgili yorumlarda bulunamamak demek, Kayserispor'un aleyhinde yapılanları unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Yeri geldiğinde bunları tekrar gündeme getirmek üzere biz o defteri orada kapattık" ifadeleriyle sert çıktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Erol Bedir'den sert sözler: Yazıklar olsun! Erol Bedir'den sert sözler: Yazıklar olsun!
Kayseri'de unutulmayacak maç! 5 kırmızı 5 gol Kayseri'de unutulmayacak maç! 5 kırmızı 5 gol
Kayseri'de 3 VAR kararı Kayseri'de 3 VAR kararı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör