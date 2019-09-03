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"Bu defter kapanmadı"
Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 Giriş Tarihi: 03.09.2019
Kayseri başkanı Bedir, olaylı G.Saray maçı için, “Yeniden gündeme gelene dek unuttuk” dedi.
Galatasaray'la olaylı bir maç oynayan Kayserispor'da başkan Erol Bedir, önlerine bakacaklarını söyledi. Bedir, "Keşke hakem konuşulmasaydı. O maçla ilgili yorumlarda bulunamamak demek, Kayserispor'un aleyhinde yapılanları unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Yeri geldiğinde bunları tekrar gündeme getirmek üzere biz o defteri orada kapattık" ifadeleriyle sert çıktı.
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