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Kayserispor'dan transfer şov
Giriş Tarihi: 24.08.2019
Kayserispor, Başakşehir’den ayrılan Adebayor, Sion’dan 10 numara Tavares, Wolfsburg’dan sol açık Madiba ve Nijeryalı orta saha Chigaemezu’yla anlaştı
Kayserispor, transferde şov yapıyor. Başkan Erol Bedir, "Başakşehir'den ayrılan Adebayor, İsviçre'de Sion'dan Tavares, Almanya'da Wolfsburg'dan Madiba ile anlaştık. Ç.Dardanel'den Furkan Polat'ı da transfer ettik" dedi. Dünyaca ünlü Togolu golcü Adebayor'un pazartesi Kayseri'ye geleceği ve sağlık kontrolü sonrası imza atılacağı açıklandı. 35 yaşındaki yıldız, geçen sezon Başakşehir'de 24 maçta 4 gol, 2 asist yaptı. Kiralık anlaşılan 25 yaşındaki Tavares, geçen sezon 21 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı. Geçen sezonu boş geçiren 27 yaşındaki Madiba, Wolfsburg'un 2'de bu sezon 3 maça çıktı. K.Erciyes'in eski oyuncusu Agali'nin önerisiyle denemeye alınan ve teknik ekibin transferine onay verdiği 20 yaşındaki Chigaemezu'yla ise 5 yıllık resmi imza atıldı.
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