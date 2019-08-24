24 Ağustos 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan transfer şov

Kayserispor'dan transfer şov
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 24.08.2019

, ’den ayrılan , ’dan 10 numara Tavares, ’dan sol açık Madiba ve Nijeryalı orta saha ’yla anlaştı

, transferde şov yapıyor. Başkan Erol Bedir, "'den ayrılan , 'de 'dan Tavares, 'da 'dan Madiba ile anlaştık. Ç.Dardanel'den Furkan Polat'ı da ettik" dedi. Dünyaca ünlü Togolu golcü Adebayor'un pazartesi Kayseri'ye geleceği ve sağlık kontrolü sonrası imza atılacağı açıklandı. 35 yaşındaki yıldız, geçen sezon Başakşehir'de 24 maçta 4 gol, 2 asist yaptı. Kiralık anlaşılan 25 yaşındaki Tavares, geçen sezon 21 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı. Geçen sezonu boş geçiren 27 yaşındaki Madiba, Wolfsburg'un 2'de bu sezon 3 maça çıktı. K.Erciyes'in eski oyuncusu Agali'nin önerisiyle denemeye alınan ve teknik ekibin transferine onay verdiği 20 yaşındaki 'yla ise 5 yıllık resmi imza atıldı.
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