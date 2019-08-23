23 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Pazartesi günü Kayseri'ye gelmesi beklenen Adebayor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Adebayor, geride kalan sezonda turuncu-lacivertli forma ile çıktığı toplam 24 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kayserispor Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaştı
Giriş Tarihi: 23.08.2019
İM Kayserispor transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarın da büyük merakla beklediği forvet oyuncusuna sonunda kavuşuyor. Kayseri ekibi, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor ile büyük ölçüde anlaştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, bonservisi elinde bulunan Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaşmaya vardı.
Pazartesi günü Kayseri'ye gelmesi beklenen Adebayor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Adebayor, geride kalan sezonda turuncu-lacivertli forma ile çıktığı toplam 24 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"