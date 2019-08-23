23 Ağustos 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaştı

Kayserispor Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaştı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2019

İM transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarın da büyük merakla beklediği forvet oyuncusuna sonunda kavuşuyor. ekibi, son olarak forması giyen ile büyük ölçüde anlaştı.

İstikbal Mobilya , bonservisi elinde bulunan ile prensipte anlaşmaya vardı.

Pazartesi günü 'ye gelmesi beklenen Adebayor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Adebayor, geride kalan sezonda turuncu-lacivertli forma ile çıktığı toplam 24 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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