23 Ağustos 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor'a süper golcü

Kayserispor'a süper golcü
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2019

gazetesi A Bola, sarı-kırmızılıların ’nın Venezuelalı golcüsü Cadiz’i istediğini yazdı. 24 yaşındaki forvet, 10 golle oynadı

Süper Lig'e yenilgisiyle başlayan , hücum hattını takviyeye hazırlanıyor. 'in ünlü spor gazetesi A Bola, sarı-kırmızılıların 'nın Venezuelalı golcüsü Jhonder Cadiz'in peşinde olduğunu yazdı. Kayseri'nin, Portekiz devinin Setubal'dan yeni transferi olan 24 yaşındaki Cadiz'i kiralamak istediği belirtildi. 1.91 boyundaki genç golcü, geçtiğimiz sezon Setubal'de oynadığı 35 maçta 10 gol, 2 asistle dikkati çekerken, 3 milyon euro'ya Benfica'ya oldu.

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