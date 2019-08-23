23 Ağustos 2019, Cuma
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Kayserispor'a süper golcü
Giriş Tarihi: 23.08.2019
Portekiz gazetesi A Bola, sarı-kırmızılıların Benfica’nın Venezuelalı golcüsü Cadiz’i istediğini yazdı. 24 yaşındaki forvet, 10 golle oynadı
Süper Lig'e Alanyaspor yenilgisiyle başlayan Kayserispor, hücum hattını takviyeye hazırlanıyor. Portekiz'in ünlü spor gazetesi A Bola, sarı-kırmızılıların Benfica'nın Venezuelalı golcüsü Jhonder Cadiz'in peşinde olduğunu yazdı. Kayseri'nin, Portekiz devinin Setubal'dan yeni transferi olan 24 yaşındaki Cadiz'i kiralamak istediği belirtildi. 1.91 boyundaki genç golcü, geçtiğimiz sezon Setubal'de oynadığı 35 maçta 10 gol, 2 asistle dikkati çekerken, 3 milyon euro'ya Benfica'ya transfer oldu.
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